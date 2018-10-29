Международные наблюдатели не ставят под сомнение результаты президентских выборов в Грузии

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели в ходе прошедших 28 октября в Грузии президентских выборов нарушений или несоответствий, которые могли бы повлиять на результаты.
Такое заявление сделал руководитель краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Кристиан Вигенин на пресс-конференции в Тбилиси в понедельник, выразив надежду, что часть существующих минусов будет устранена ко второму туру.
К.Вигенин, комментируя предстоящий второй тур выборов в Грузии, высказал мнение, что избиратели обязательно должны проявить максимальную активность, так как "чем больше людей придет на выборы, тем меньше появится знаков вопроса".
"В предвыборный период были минусы и они касались правовой базы, поведения кандидатов, частных СМИ. Они повлияли на кампанию, но день выборов прошел так, что не ставит результаты выборов под сомнение", - сказал он.
В свою очередь, глава наблюдательской миссии от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила на пресс-конференции, что в Грузии было многое сделано для улучшения избирательного процесса.
"Хочу отметить заслугу грузинского народа в пользу демократии", - отметила она.
По словам главы миссии, регистрация кандидатов в президенты была прозрачной, все кандидаты имели возможность свободно участвовать в выборах.
М.Седерфельт отметила, что в составе наблюдательской миссии ПА ОБСЕ находились более 50 членов парламентов более 20 стран.
"Мы следили за ходом выборов в масштабах всей Грузии", - подчеркнула она.
При этом М.Седерфельт она указала на тот факт, что СМИ в Грузии, как она считает, "поляризованы и политизированы", и получение качественной информации по-прежнему остается проблемой.
Руководитель миссии от ПА ОБСЕ призвала всех участников избирательного процесса, включая СМИ и гражданское общество соблюдать профессиональную этику на высшем уровне, в особенности, в ходе второго тура выборов.
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