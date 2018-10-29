Медведев в Астане обсудит с руководством Казахстана ключевые темы двустороннего сотрудничества, примет участие в Совете глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе официального визита в Казахстан 1-2 ноября обсудит с руководством страны ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

Российский премьер также примет участие в заседании глав правительств СНГ, в повестке дня которого актуальные направления взаимодействия стран Содружества в таких сферах как атомная энергетика, космос, инновации, экология, коммуникации и налоговое администрирование, сообщает пресс-служба правительства РФ.

1 ноября в Астане Д.Медведев проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, в ходе которых "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, торговли, экономики, инвестициях, высоких технологиях, энергетики, промышленности, на транспорте", говорится в сообщении.

В тот же день запланирована встреча Д.Медведева с президентом Казахстана.

2 ноября глава правительства РФ примет участие во встрече премьер-министров стран СНГ, в повестке которого взаимодействие в атомной энергетике, космосе, инновациях, экологии, коммуникациях, налоговое администрирование. Также будет рассмотрен блок вопросов, касающихся финансового обеспечения работы органов СНГ.