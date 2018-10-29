Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%

Производство мяса в Азербайджане в 2019 году прогнозируется в объеме 335,7 тыс. тонн, что на 2,9% больше показателя, ожидаемого по итогам 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

При этом на говядину придется 139,6 тыс. тонн (рост на 3,4%), баранину – 80,6 тыс. тонн (рост на 1,6%), мясо птицы – 114,9 тыс. тонн (рост на 3,2%).

По оценкам правительства тенденция роста производства мяса в Азербайджане сохранится до 2023 года. В частности, согласно прогнозам в 2020 году производство мяса достигнет 346,6 тыс. тонн, в 2021 году – 358,8 тыс. тонн, в 2022 году – 369,3 тыс. тонн.

В целом, производство мяса в 2022 году по сравнению с 2018 годом увеличится на 13,2%. При этом производство говядины увеличится на 16,2% - до 157 тыс. тонн, баранины - на 6,7%, до 84,6 тыс. тонн, мяса птицы - на 14,4%, до 127,3 тыс. тонн.

Отметим, что согласно прогнозам в 2018 году ожидается производство мяса в объеме 326,1 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков