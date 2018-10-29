Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%

Производство мяса в Азербайджане в 2019 году прогнозируется в объеме 335,7 тыс. тонн, что на 2,9% больше показателя, ожидаемого по итогам 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
При этом на говядину придется 139,6 тыс. тонн (рост на 3,4%), баранину – 80,6 тыс. тонн (рост на 1,6%), мясо птицы – 114,9 тыс. тонн (рост на 3,2%).
По оценкам правительства тенденция роста производства мяса в Азербайджане сохранится до 2023 года. В частности, согласно прогнозам в 2020 году производство мяса достигнет 346,6 тыс. тонн, в 2021 году – 358,8 тыс. тонн, в 2022 году – 369,3 тыс. тонн.
В целом, производство мяса в 2022 году по сравнению с 2018 годом увеличится на 13,2%. При этом производство говядины увеличится на 16,2% - до 157 тыс. тонн, баранины - на 6,7%, до 84,6 тыс. тонн, мяса птицы - на 14,4%, до 127,3 тыс. тонн.
Отметим, что согласно прогнозам в 2018 году ожидается производство мяса в объеме 326,1 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном
Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ
Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома
Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Путин 2 ноября проведет переговоры с главой Кубы
Трамп обсудил с избранным президентом Бразилии сотрудничество двух стран
Грузию ждет второй тур президентских выборов, у Зурабишвили - 38,64%, у Вашадзе - 37,74% голосов
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог