Азербайджан, Грузия и Турция намерены расширить сотрудничество в сфере обороны

Баку, Анкара и Тбилиси намерены расширить сотрудничества в сфере обороны, говорится в совместной декларации глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятой по итогам прошедшей в Стамбуле трехсторонней встречи.

«Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, в частности в сфере оборонной промышленности, проведении трехсторонних учений, тренировок и встреч высокого уровня. Министры выразили заинтересованность в расширение сотрудничества в этом направлении и приветствовали меморандум о взаимопонимании, подписанный главами оборонных ведомств 31 марта 2018 года в Грузии», - говорится в документе.

Министры отметили приверженность ранее достигнутым договоренностям.

«Главы МИД выразили удовлетворение уровнем двустороннего и трехстороннего формата сотрудничества и подтвердили приверженность укреплению взаимодействия, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимоуважении и доверии»,- отмечается в декларации.

Ф.Исазаде