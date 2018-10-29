Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 11° 19° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 15°

Регион 29.10.2018 16:34

Азербайджан, Грузия и Турция намерены расширить сотрудничество в сфере обороны

Баку, Анкара и Тбилиси намерены расширить сотрудничества в сфере обороны, говорится в совместной декларации глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятой по итогам прошедшей в Стамбуле трехсторонней встречи.

«Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, в частности в сфере оборонной промышленности, проведении трехсторонних учений, тренировок и встреч высокого уровня. Министры выразили заинтересованность в расширение сотрудничества в этом направлении и приветствовали меморандум о взаимопонимании, подписанный главами оборонных ведомств 31 марта 2018 года в Грузии», - говорится в документе.

Министры отметили приверженность ранее достигнутым договоренностям.

«Главы МИД выразили удовлетворение уровнем двустороннего и трехстороннего формата сотрудничества и подтвердили приверженность укреплению взаимодействия, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимоуважении и доверии»,- отмечается в декларации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА


Похожие новости


Баку, Анкара и Тбилиси поддерживают решение конфликтов на Южном Кавказе в рамках территориальной целостности Азербайджана и Грузии Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД Грузия в январе-сентябре импортировала из Азербайджана более 500 тонн пшеничной муки SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29% Грузия и Азербайджан объединят усилия в борьбе с героиновым трафиком из Ирана - глава грузинского МВД Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]