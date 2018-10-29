Косачев не исключает досрочных выборов в Германии из-за проблем внутри правящей коалиции

Отставки Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в ближайшее время ожидать не стоит, однако проблемы внутри правящей в Германии коалиции могут привести к досрочным выборам, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Самая большая проблема - "закачался" коалиционный партнер - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Внутри зреет недовольство, электоральные провалы последнего времени в партии связывают именно с участием в большой коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), и выход из нее социал-демократов вполне вероятен", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

"Это может означать для Меркель и ее партии несколько не самых комфортных вариантов - либо попытаться сформировать коалицию с зелеными и СвДП (в свое время это не удалось), либо возглавить правительство меньшинства, что в итоге может привести к досрочным выборам", - отметил глава комитета СФ.

По его мнению, сообщения информагентств о том, что канцлер Германии А.Меркель не планирует баллотироваться на пост председателя ХДС имеют под собой основания.

"После местных выборов в Баварии и Гессене, провальных не только для ХДС, но и для союзной баварской ХСС, и для партнера по правящей коалиции СДПГ, оргвыводы должны были последовать", - отметил он.

"Однако, судя по всему, Меркель готова пожертвовать малым, то есть - партийным постом, чтобы удержать главный пост - федерального канцлера. После баварских выборов Меркель заявила, что она, как канцлер, "должна вернуть доверие", об отставке речи не было", - сказал сенатор.

Однако, по его мнению, это будет непросто, поскольку к А.Меркель много вопросов не только как к партийному лидеру: по данным актуальных опросов, работой канцлера недовольны более половины избирателей, а довольны всего около 17%.

"Кроме того, авторитет Меркель в партии имеет обратную негативную сторону - у нее просто нет конкурентов внутри ХДС. А потому партии некого предложить на пост канцлера, кроме своего бессменного лидера. Поэтому следующий этап - партийный съезд в декабре, где, судя по всему, многое прояснится. Но отставки канцлера в ближайшее время, скорее всего, не будет", - полагает К.Косачев.

Между тем А.Меркель заявила в понедельник, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

Кроме того, она сообщила, что на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 7-8 декабря не будет выдвигаться на должность председателя партии.

"Во-первых, на следующем партийном съезде ХДС, который пройдет в декабре в Гамбурге, я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС. Во-вторых, этот четвертый срок полномочий - мой последний в качестве федерального канцлера ФРГ", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

"На выборах в бундестаг в 2021 году я не буду выступать кандидатом в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС и баллотироваться в бундестаг, а также - это я хочу добавить только для протокола - претендовать на другие политические посты", - сообщила А.Меркель.