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Дальнее зарубежье 29.10.2018 16:51

Меркель заявила о готовности оставаться канцлером Германии до конца срока полномочий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова работать канцлером до конца срока полномочий.

"Я готова работать канцлером оставшийся срок полномочий", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее в понедельник А.Меркель заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. Кроме того, она сообщила, что на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 7-8 декабря не будет выдвигаться на должность председателя партии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КАНЦЛЕР, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]