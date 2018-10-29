Меркель заявила о готовности оставаться канцлером Германии до конца срока полномочий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова работать канцлером до конца срока полномочий.

"Я готова работать канцлером оставшийся срок полномочий", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее в понедельник А.Меркель заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. Кроме того, она сообщила, что на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 7-8 декабря не будет выдвигаться на должность председателя партии.