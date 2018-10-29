Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Хусейн Багери в ближайшее время посетит с визитом Азербайджан, сообщает иранское новостное агентство Mehr.
По информации агентства, М.Багери прибудет в Баку по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.
«В ходе двухдневного визита стороны обсудят военное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном, вопросы совместной борьбы с терроризмом и другие региональные вопросы»,- отмечает Mehr.
В информации также подчеркивается, что это первый визит М.Багери в Азербайджан в качестве главы генштаба ВС Ирана с момента своего назначения в июне 2016 года.
В пресс-службе министерства обороны Азербайджана агентству «Интерфакс-Азербайджан» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию иранских СМИ.
Ф.Исазаде
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