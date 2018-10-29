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Дальнее зарубежье 29.10.2018 18:14

Трамп обсудил с избранным президентом Бразилии сотрудничество двух стран

Президент США Дональд Трамп в понедельник поговорил по телефону с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"У нас состоялся прекрасный разговор с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому удалось одержать победу с существенным перевесом. Мы согласились, что Бразилия и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать в торговой, военной и других сферах", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

В понедельник избирком Бразилии признал победу кандидата от ультраправых сил Жаира Болсонару на выборах президента страны. По итогам подсчета 99,9% голосов, он получил поддержку 55,2% избирателей.

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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]