Трамп обсудил с избранным президентом Бразилии сотрудничество двух стран

Президент США Дональд Трамп в понедельник поговорил по телефону с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"У нас состоялся прекрасный разговор с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которому удалось одержать победу с существенным перевесом. Мы согласились, что Бразилия и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать в торговой, военной и других сферах", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

В понедельник избирком Бразилии признал победу кандидата от ультраправых сил Жаира Болсонару на выборах президента страны. По итогам подсчета 99,9% голосов, он получил поддержку 55,2% избирателей.