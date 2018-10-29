Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном

Минобороны Армении рассчитывает на содействие Минской группы ОБСЕ в использовании оперативной связи с азербайджанской стороной по Карабаху, сообщает пресс-служба военного ведомства по итогам встречи действующего министра обороны Армении Давида Тонояна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Министр выразил надежду, что страны-посредники приложат усилия для установления связи по операционным другим направлениям, которая сейчас действует в нахичеванском направлении. Д.Тоноян отметил, что ключевое значение имеет беспрекословное соблюдение перемирия, осуществление мероприятий по предотвращению и сокращению рисков", - отметили в пресс-службе Минобороны.

На встрече Д.Тоноян заявил о важности достигнутой между действующим премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договоренности об использовании оперативной связи.