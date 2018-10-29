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Карабахский конфликт 29.10.2018 17:04

Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном

Минобороны Армении рассчитывает на содействие Минской группы ОБСЕ в использовании оперативной связи с азербайджанской стороной по Карабаху, сообщает пресс-служба военного ведомства по итогам встречи действующего министра обороны Армении Давида Тонояна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Министр выразил надежду, что страны-посредники приложат усилия для установления связи по операционным другим направлениям, которая сейчас действует в нахичеванском направлении. Д.Тоноян отметил, что ключевое значение имеет беспрекословное соблюдение перемирия, осуществление мероприятий по предотвращению и сокращению рисков", - отметили в пресс-службе Минобороны.

На встрече Д.Тоноян заявил о важности достигнутой между действующим премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договоренности об использовании оперативной связи.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]