Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном

Минобороны Армении рассчитывает на содействие Минской группы ОБСЕ в использовании оперативной связи с азербайджанской стороной по Карабаху, сообщает пресс-служба военного ведомства по итогам встречи действующего министра обороны Армении Давида Тонояна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
"Министр выразил надежду, что страны-посредники приложат усилия для установления связи по операционным другим направлениям, которая сейчас действует в нахичеванском направлении. Д.Тоноян отметил, что ключевое значение имеет беспрекословное соблюдение перемирия, осуществление мероприятий по предотвращению и сокращению рисков", - отметили в пресс-службе Минобороны.
На встрече Д.Тоноян заявил о важности достигнутой между действующим премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договоренности об использовании оперативной связи.
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