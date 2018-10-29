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СНГ 29.10.2018 18:27

Путин 2 ноября проведет переговоры с главой Кубы

В пятницу, 2 ноября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного Совета и Совета министров Республики Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приезд в Россию председателя Госсовета Кубы ожидается 1 ноября.

М.Диас-Канель Бермудес стал главой Кубы в апреле 2018 года, ранее он занимал должность первого зампреда Госсовета Кубы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КУБА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]