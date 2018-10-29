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Бизнес и законодательство 29.10.2018 17:08

Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД

Азербайджан инвестировал в турецкую экономику около $15 млрд, заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Стамбуле.

«Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют до $15 млрд. В этом месяце в Измире открылся НПЗ STAR», - подчеркнул Э.Мамедъяров на совместной с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Грузии Давидом Залкалиани пресс-конференции по итогам состоявшейся в Стамбуле 7-й трехсторонней встречи, сообщает агентство «Анадолу».

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность, что реализация совместных проектов будет продолжена на благо Турции, Азербайджана и Грузии.

«Надеемся, что строительство Транс-Адриатического газопровода (ТАР) завершится к 2020 году», - сказал Э.Мамедъяров.

Министр также поблагодарил Турцию за поддержку позиции Азербайджана на международном уровне.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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