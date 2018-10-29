Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД

Азербайджан инвестировал в турецкую экономику около $15 млрд, заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Стамбуле.
«Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют до $15 млрд. В этом месяце в Измире открылся НПЗ STAR», - подчеркнул Э.Мамедъяров на совместной с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Грузии Давидом Залкалиани пресс-конференции по итогам состоявшейся в Стамбуле 7-й трехсторонней встречи, сообщает агентство «Анадолу».
Глава МИД Азербайджана выразил уверенность, что реализация совместных проектов будет продолжена на благо Турции, Азербайджана и Грузии.
«Надеемся, что строительство Транс-Адриатического газопровода (ТАР) завершится к 2020 году», - сказал Э.Мамедъяров.
Министр также поблагодарил Турцию за поддержку позиции Азербайджана на международном уровне.
Р.Бабаев
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