Мексиканцы отказались строить новый аэропорт для Мехико стоимостью $13,3 млрд

Граждане Мексики по итогам голосования отклонили предложение о продолжении строительства нового аэропорта для Мехико стоимостью $13,3 млрд, сообщает AP.
Предполагалось, что новый аэропорт New Mexico International Airport (NAIM), который завершен примерно на треть, будет размещен к северо-востоку от мексиканской столицы, на месте, где ранее располагалось озеро Тескоко.
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, организовавший голосование, заявил, что выполнит волю народа, хотя результаты голосования не являются обязательными. Он назвал проект нового аэропорта работы британского архитектора Нормана Фостера пустой тратой денег для страны с такими социальными проблемами, как Мексика.
В голосовании приняли участие более 1 млн граждан Мексики. Большинство из них (747 тыс.) высказались за предложенный избранным президентом альтернативный вариант, предполагающий сохранение действующего аэропорта Мехико и строительство нового терминала и двух взлетно-посадочных полос на военной базе в Санта-Люсии, к северу от столицы. А.Обрадор утверждает, что этот проект будет дешевле.
Голосование было спорным сразу по ряду моментов, пишет The Wall Street Journal. С одной стороны, речь не шла о полноценном референдуме - проголосовали менее 1% населения страны. С другой стороны, небольшой части населения, не имеющей должной технической подготовки, дали возможность решать сложный вопрос об инфраструктуре одного из крупнейших городов мира.
Для строительства нового аэропорта были размещены долговые обязательства на $6 млрд. Отказ от проекта позволит держателям этих облигаций потребовать немедленного погашения задолженности.
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