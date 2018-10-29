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Регион 29.10.2018 19:03

Американские наблюдатели отмечают "черно-белый" характер предвыборной кампании в Грузии и нападки на НПО

Предвыборная обстановка в Грузии в целом была достаточно негативной, считает руководитель представительства американского Национального демократического института (NDI) в Грузии Лора Торнтон.

"В целом, что касается этих выборов, все было или черное или белое, то есть или ты с нами, или против нас", - заявила Л.Торнтон на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, были зафиксированы нападки в отношении представителей неправительственных организаций. "Участие гражданского общества и гражданских организаций в процессах, связанных с выборами, очень важно, однако, к сожалению, в отношении этих организаций были очень негативные нападки, что со своей стороны оказало влияние на кампанию", - отметила Л.Торнтон.

Что касается положительных сторон, то, по словам главы представительства NDI, Центральная избирательная комиссия Грузии провела процесс подготовки к выборам эффективно и с соблюдением сроков, у избирателей была возможность свободно сделать свой выбор.

Представители делегации наблюдателей от NDI отметили, что в последний период в Грузии избиратели доверяют избирательному процессу.

Говоря о предстоящем втором туре президентских выборов в Грузии, представители организации призвали грузинские власти не допускать нападки на НПО со стороны должностных лиц. "Партии должны подписать кодекс поведения, согласно которому они возьмут на себя обязательства воздерживаться от всех форм запугивания и использования административного ресурса, а на нарушителей будут возлагаться внутренние санкции", - заявили наблюдатели NDI.

Представители организации также считают, что кампании и СМИ должны воздержаться в оставшийся период от угрожающей риторики и личных выпадов и вместо этого обратить внимание на платформы и видение кандидатов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, США, ЭКСПЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]