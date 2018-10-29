В центре Туниса произошел взрыв - СМИ

В центральной части столицы Туниса произошел взрыв, сообщает в понедельник телеканал Би-би-си.

По предварительным данным, взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

В результате взрыва пострадали девять человек, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на МВД Туниса.

По данным СМИ, полиция оцепила главную улицу Туниса - авеню Хабиб Бургиба.