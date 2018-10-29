Минск рассчитывает на снижение стоимости российского госкредита на строительство АЭС - министр экономики Белоруссии

Белоруссия продолжает на экспертном уровне переговоры с российской стороной по снижению стоимости госкредита РФ, выделенного на строительство АЭС, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в ходе заседания парламентской комиссии в понедельник в Минске.
"С Россией идут переговоры по снижению стоимости кредита на строительство АЭС и увеличению его сроков. Планируется до конца года эти переговоры завершить", - сказал Д.Крутой.
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