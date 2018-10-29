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СНГ 29.10.2018 19:42

Минск рассчитывает на снижение стоимости российского госкредита на строительство АЭС - министр экономики Белоруссии

Белоруссия продолжает на экспертном уровне переговоры с российской стороной по снижению стоимости госкредита РФ, выделенного на строительство АЭС, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в ходе заседания парламентской комиссии в понедельник в Минске.

"С Россией идут переговоры по снижению стоимости кредита на строительство АЭС и увеличению его сроков. Планируется до конца года эти переговоры завершить", - сказал Д.Крутой.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, РОССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]