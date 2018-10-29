BMW отзовет 3,9 тыс. автомобилей в Китае, FAW-Volkswagen - 207 машин

Германский автопроизводитель BMW отзывает с китайского рынка 3,939 тыс. автомобилей с дефектами в датчике положения коленчатого вала, которые могут привести к остановке двигателя, сообщило Государственное управление КНР по регулированию рынка.

Кампания затрагивает импортные автомобили BMW серий от 1-й до 7-й, а также MINI Cooper, выпущенные в период с 10 апреля по 13 июня этого года.

Кроме того, FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. приступило к отзыву с китайского рынка импортированных автомобилей, которые могут представлять угрозу безопасности из-за проблем с коробкой передач.

Отзыву подлежат 207 машин Audi R8, произведенные с 18 апреля 2016 года по 9 ноября 2017 года. В этих автомобилях существует риск утечки масла из системы вентиляции коробки передач, что может привести к возгоранию.

Автопроизводители проведут замену дефектных деталей бесплатно.

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.