Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 11° 19° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 15°

СНГ 29.10.2018 20:47

Имя Бориса Немцова предложили присвоить аэропорту Нижнего Новгорода

Движение "Открытая Россия" предлагает в рамках проекта "Великие имена России" дать аэропорту Нижнего Новгорода имя политика, первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.

""Открытая Россия" предлагает назвать аэропорт в Нижнем Новгороде в честь российского политика Бориса Немцова", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе движения.

Соответствующее предложение активисты внесли на официальном сайте проекта, великиеимена.рф, отметили в "Открытой России".

Как сообщалось, российские аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" получат имена выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание.

Ранее в Общественной палате Нижегородской области сообщили, что аэропорт Нижнего Новгорода может получить имя Козьмы Минина, Ивана Кулибина, Петра Нестерова, Валерия Чкалова или Максима Горького.

Российский политик, оппозиционер, губернатор Нижегородской области (1991-1997) Б.Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТ, ИМЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Qatar Airways подписала с "Внуково" меморандум о намерениях по покупке 25% в аэропорте Тюменский аэропорт вновь заработал в штатном режиме, нарушенном из-за тумана Около 20 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в московском аэропорту «Шереметьево» Путин поручил в трехмесячный срок передать аэропорт Иркутска в собственность региона Открытие аэропорта в Карабахе серьезно обострит напряженность в регионе - посол РФ в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]