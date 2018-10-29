Имя Бориса Немцова предложили присвоить аэропорту Нижнего Новгорода

Движение "Открытая Россия" предлагает в рамках проекта "Великие имена России" дать аэропорту Нижнего Новгорода имя политика, первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
""Открытая Россия" предлагает назвать аэропорт в Нижнем Новгороде в честь российского политика Бориса Немцова", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе движения.
Соответствующее предложение активисты внесли на официальном сайте проекта, великиеимена.рф, отметили в "Открытой России".
Как сообщалось, российские аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" получат имена выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.
В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание.
Ранее в Общественной палате Нижегородской области сообщили, что аэропорт Нижнего Новгорода может получить имя Козьмы Минина, Ивана Кулибина, Петра Нестерова, Валерия Чкалова или Максима Горького.
Российский политик, оппозиционер, губернатор Нижегородской области (1991-1997) Б.Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.
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