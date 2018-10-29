Грузию ждет второй тур президентских выборов, у Зурабишвили - 38,64%, у Вашадзе - 37,74% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в понедельник опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей (3705 участков из 3705), согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов.
По данным ЦИК, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615433 голоса), кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600970 голосов).
Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос.
На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов).
Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.
Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном
Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ
Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД
Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД
АЖД проверили возможность эксплуатации собственных грузовых вагонов на железных дорогах Турции
Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома
Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог