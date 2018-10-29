Грузию ждет второй тур президентских выборов, у Зурабишвили - 38,64%, у Вашадзе - 37,74% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в понедельник опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей (3705 участков из 3705), согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов.

По данным ЦИК, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615433 голоса), кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600970 голосов).

Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос.

На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов).

Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.