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Регион 29.10.2018 17:59

Грузию ждет второй тур президентских выборов, у Зурабишвили - 38,64%, у Вашадзе - 37,74% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в понедельник опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей (3705 участков из 3705), согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов.

По данным ЦИК, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615433 голоса), кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600970 голосов).

Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос.

На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов).

Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]