Пресс-релиз

1 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку открывается персональная выставка писателя и фотографа Рустама Гусейнова. Она посвящена Оренбургской области России. Будут представлены фотографии, рассказывающие об архитектуре Оренбурга, повседневной жизни, природе города и области. Город Оренбург уникален прекрасно сохранившимся историческим центром, в частности деревянной квартальной застройкой и памятниками, тесно связанными с жизнью и творчеством А.С. Пушкина,
Т.Г. Шевченко, А.Н. Плещеева и др., а сам край является географической границей между Европой и Азией. Автор посетил Оренбург в сентябре 2018 года в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» и принял участие в работе Международного молодежного образовательного форума «Евразия».
Начало – в 16:00 часов. Вход свободный.
2 ноября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится презентация новой книги члена литературно-творческой ассоциации «Луч» Ирады Нури «Покажи мне зеркало».
Начало – в 16:00 часов.
5 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки лучших фоторабот международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентства по делам национальностей России.
Начало – в 12:00 часов.
11 ноября в Бакинском государственном университете откроется выставка фоторабот «Обряды, праздники и обычаи народов России», предоставленная Русским географическим обществом.
Начало – в 11:00 часов.
11 ноября в Бакинском государственном университете состоится просветительская акция «Географический диктант», проводимая Русским географическим обществом при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.
Начало – в 12:00 часов.
12 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие персональной выставки учащейся детской творческой студии имени Т. Исмайлова Зохры Мамедовой под названием «Чудеса палитры».
Начало – в 17:00 часов.
15 ноября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет встреча азербайджанских выпускников российских вузов, организованная совместно с Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) высших учебных заведений и приуроченная к Единому дню выпускника.
Начало – в 16:00 часов.
16 ноября в школах № 1 и 2 города Хырдалана и школе № 3 поселка Сараи Абшеронского района в рамках проекта Российского информационно-культурного центре в Баку «Литературная гостиная» будут проходить литературные чтения «Эпоха в истории отечественной литературы», посвященные 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева.
20 ноября в Бакинском Славянском университете в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского состоятся педагогические чтения «Творчество Достоевского в современном Азербайджане».
Начало – в 11:00 часов.
21 ноября в Доме-музее Таира Салахова в рамках проекта Российского информационно-культурного центре в Баку «Беседы об искусстве» пройдет лекция, посвященная творчеству народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова.
Начало – в 16:00 часов.
23 ноября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Работа со словарями. Формированиеинтеллектуальных навыков ученика, развитие языковой компетенции и творческого воображения». Он будет приурочен к 155-летию «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.
Начало – в 15:00 часов.
27 ноября в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» откроется фотовыставка «Тегеран-43», подготовленная к 75-ой годовщине проведения Тегеранской конференции на основе электронных материалов Центрального музея Великой Отечественной войны.
Начало – в 12:00 часов.
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
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