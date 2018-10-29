Цены на нефть снижаются на опасениях мирового спроса, Brent подешевела до $77,1 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в понедельник, инвесторы с опасением реагируют на сигналы о возможном сокращении спроса на топливо в мире.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 уменьшилась на $0,55 (0,71%) - до $77,07 за баррель.
Стоимость декабрьского контракта на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,68 (1,01%) - до $66,91 за баррель.
Как стало известно в пятницу, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 14,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Темпы подъема оказались ниже 16,2%, зафиксированных по итогам января-августа.
"Подъем прибыли промпредприятий в Китае замедлился пятый месяц подряд, - сказал старший рыночный аналитик Oanda Крейг Элрем. - Последствия пошлин сказываются на данных, и это негативно влияет на прогнозы роста экономики КНР и прогнозы мирового спроса на топливо".
Кроме того, обещания Саудовской Аравии нарастить нефтедобычу до максимума сильно снизили опасения рынка, связанные со вступлением в силу американских санкций против Ирана, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен.
Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на 28,7 млн баррелей за прошедшие пять недель, хотя отчасти такую динамику можно объяснить сезонными факторами.
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