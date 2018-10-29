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ТЭК 29.10.2018 20:24

Ливия потеряла в августе $639 млн нефтегазовых доходов

Нефтегазовые поступления Ливии в августе сократились на $639 млн по сравнению с предыдущим месяцем до $1,57 млрд, говорится в официальном сообщении Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) со штаб квартирой в ливийской столице.

Падение доходов на $455 млн вызвало введение обстоятельств непреодолимой силы на нескольких экспортных терминалах в заливе Сирт во второй половине июня-первой половине июля текущего года. Оставшаяся часть выпавших доходов связана с приостановкой добычи нефти в этот период на крупном нефтяном месторождении аш-Шарара по соображениям безопасности.

Компания ожидает, что доходы "вернутся к нормальному уровню" за счет срочных форвардных контрактов и достижения запланированных объемов добычи.

На прошлой неделе президент NOC Мустафа Саннала (Mustafa Sanalla) заявил, что в стране добывается 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), что несколько меньше уровня добычи, достигнутого перед началом гражданской войны в Ливии в объеме 1,6 млн б/с. Однако нынешний показатель - максимальный с середины 2013 года.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ДОХОДЫ, АВГУСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]