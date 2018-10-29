Ливия потеряла в августе $639 млн нефтегазовых доходов

Нефтегазовые поступления Ливии в августе сократились на $639 млн по сравнению с предыдущим месяцем до $1,57 млрд, говорится в официальном сообщении Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) со штаб квартирой в ливийской столице.

Падение доходов на $455 млн вызвало введение обстоятельств непреодолимой силы на нескольких экспортных терминалах в заливе Сирт во второй половине июня-первой половине июля текущего года. Оставшаяся часть выпавших доходов связана с приостановкой добычи нефти в этот период на крупном нефтяном месторождении аш-Шарара по соображениям безопасности.

Компания ожидает, что доходы "вернутся к нормальному уровню" за счет срочных форвардных контрактов и достижения запланированных объемов добычи.

На прошлой неделе президент NOC Мустафа Саннала (Mustafa Sanalla) заявил, что в стране добывается 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), что несколько меньше уровня добычи, достигнутого перед началом гражданской войны в Ливии в объеме 1,6 млн б/с. Однако нынешний показатель - максимальный с середины 2013 года.