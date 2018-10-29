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Регион 29.10.2018 19:43

Пашинян обсудил с представителями ОБСЕ урегулирование карабахского конфликта

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече в понедельник в Ереване обсудили динамику мирного процесса карабахского урегулирования после политических изменений в Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Н.Пашинян заявил о необходимости готовности всех сторон конфликта к мирному разрешению карабахской проблемы. Обсуждена достигнутая между премьером Армении и президентом Азербайджана договоренность в Душанбе (о налаживании оперативной связи - ИФ). Н.Пашинян заявил о важности соблюдения и эффективной реализации договоренностей, что будет способствовать формированию атмосферы взаимного доверия", - отметили в пресс-службе правительства.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]