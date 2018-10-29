Пашинян обсудил с представителями ОБСЕ урегулирование карабахского конфликта

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече в понедельник в Ереване обсудили динамику мирного процесса карабахского урегулирования после политических изменений в Армении, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Н.Пашинян заявил о необходимости готовности всех сторон конфликта к мирному разрешению карабахской проблемы. Обсуждена достигнутая между премьером Армении и президентом Азербайджана договоренность в Душанбе (о налаживании оперативной связи - ИФ). Н.Пашинян заявил о важности соблюдения и эффективной реализации договоренностей, что будет способствовать формированию атмосферы взаимного доверия", - отметили в пресс-службе правительства.