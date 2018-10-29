Премьер Грузии считает, что президентские выборы прошли в свободной и демократической атмосфере

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что президентские выборы, которые состоялись в воскресенье, прошли в свободной и демократической атмосфере.
"Президентские выборы были проведены в спокойной, свободной и демократической атмосфере, что подтверждают заключения международных наблюдательских миссий", - заявил М.Бахтадзе на брифинге в понедельник.
По словам главы грузинского правительства, избирательная администрация провела выборы в полном соответствии с демократическими стандартами.
При этом он выразил благодарность местным и международным наблюдательным организациям, которые следили за ходом выборов.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, никто из кандидатов не сумел набрать необходимые для победы в первом туре 50% плюс один голос избирателей, в связи с чем в стране будет назначен второй тур выборов.
В понедельник ряд международных наблюдательных миссий, в том числе от Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА НАТО и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), следившие за ходом выборов в Грузии, опубликовали отчет о прошедших в Грузии 28 октября выборах. Согласно отчету, день голосования в целом прошел на высоком профессиональном уровне и прозрачно. При этом в отчете отмечается ряд минусов, на которые наблюдатели призвали грузинские власти обратить внимание. Среди минусов были названы факты использования административного ресурса в ходе предвыборной кампании.
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