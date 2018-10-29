Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 11° 19° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 15°

Регион 29.10.2018 20:06

Премьер Грузии считает, что президентские выборы прошли в свободной и демократической атмосфере

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что президентские выборы, которые состоялись в воскресенье, прошли в свободной и демократической атмосфере.

"Президентские выборы были проведены в спокойной, свободной и демократической атмосфере, что подтверждают заключения международных наблюдательских миссий", - заявил М.Бахтадзе на брифинге в понедельник.

По словам главы грузинского правительства, избирательная администрация провела выборы в полном соответствии с демократическими стандартами.

При этом он выразил благодарность местным и международным наблюдательным организациям, которые следили за ходом выборов.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, никто из кандидатов не сумел набрать необходимые для победы в первом туре 50% плюс один голос избирателей, в связи с чем в стране будет назначен второй тур выборов.

В понедельник ряд международных наблюдательных миссий, в том числе от Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА НАТО и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), следившие за ходом выборов в Грузии, опубликовали отчет о прошедших в Грузии 28 октября выборах. Согласно отчету, день голосования в целом прошел на высоком профессиональном уровне и прозрачно. При этом в отчете отмечается ряд минусов, на которые наблюдатели призвали грузинские власти обратить внимание. Среди минусов были названы факты использования административного ресурса в ходе предвыборной кампании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ДЕМОКРАТИЯ


Похожие новости


Премьер Грузии заявил о рекордно высоком уровне грузинско-американских отношений Премьер Грузии заявил о готовности страны к проведению свободных президентских выборов Премьер Грузии в четверг посетит Молдавию Премьер Грузии обсудил с прокурором МУС расследование событий российско-грузинского конфликта в 2008 году Грузинская оппозиция просит президента помиловать экс-премьера Мерабишвили Инициатива правительства Грузии о культивации и экспорте конопли была не правильно понята в обществе - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]