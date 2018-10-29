KMGI и Румыния создают инвестфонд для энергопроектов объемом $1 млрд на 7 лет

KMG International (KMGI - 100%-ная дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз") и принадлежащая министерству энергетики Румынии Societatea de Administrare a Energie (SAPE) подписали соглашение о создании совместного казахстанско-румынского инвестиционного фонда в сфере энергетики.

Как сообщила пресс-служба KMGI, соглашение заключено в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее между компанией и правительством Румынии и предусматривающего привлечение дополнительного финансирования в проекты KMGI на территории этой страны.

Доля KMGI в инвестиционном фонде составит 80%, Румынии - 20%. Обе стороны имеют равные права предлагать проекты для финансирования, а представители SAPE имеют право налагать вето на инвестиционные проекты на основании соображений национальной безопасности.

Казахстанско-румынский фонд оценивается в $1 млрд инвестиций в течение 7 лет. Первоначальный взнос KMGI составляет $150 млн. Взнос Румынии в размере $30 млн также профинансирует KMGI.

Основным приоритетом фонда является развитие энергетических проектов, что положительно повлияет на румынский энергетический сектор в целом, а также на укрепление энергетической безопасности страны путем диверсификации источников поставок нефтепродуктов и поддержки благоприятного инвестиционного климата, говорится в пресс-релизе.

KMGI уже определила как минимум два крупных проекта с суммарными инвестициями более $200 млн, которые могут быть профинансированы фондом. Один из них, стоимостью $120 млн, касается строительства когенерационной установки на базе НПЗ Petromidia в партнерстве с Uzina Termoelectrica Midia. Срок реализации - 4 года. Второй проект, оценивающийся в $100 млн, связан с расширением сети автозаправочных станций.

"Реализация энергопроектов в рамках фонда не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или привлечения средств со стороны акционера - НК "КазМунайГаз". Кроме того, в среднесрочном и долгосрочном периоде запуск нового механизма финансирования перспективных проектов развития группы будет способствовать росту прибыльности компании и ускорению возврата инвестиций от деятельности KMG International", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, в соглашении также прописан механизм приватизации Rompetrol Rafinare в рамках меморандума, который, как сообщалось ранее, предусматривает выкуп группой KMGI у Румынии 26,7% акций Rompetrol Rafinare из принадлежащего властям страны пакета в размере 44% за $200 млн.

КMG International (бывший холдинг Rompetrol) была приобретена "КазМунайГазом" в 2007 году. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Румынии - Petromidia и Vega, а также сетью АЗС в странах ЕС.