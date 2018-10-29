В Италии из-за непогоды погибли два человека

В итальянской провинции Фрозиноне (область Лацио) два человека погибли из-за непогоды, сообщают в понедельник итальянские СМИ.
По данным агентства АНСА, на автомобиль, в котором находилось два человека, упало дерево, оба погибли.
Кроме того, в Милане в результате падения дерева на автомобиль пострадал мужчина - он сломал руку. В городе Пескара (область Абруццо) тяжелые ранения из-за падения дерева на автомобиль получила женщина.
На всей территории Италии наблюдаются сильные ветры, дожди, грозы и штормы.
На севере страны происходят сбои в движении высокоскоростных поездов, отмечает газета "Репубблика". Так, почти на час задерживается поезд из Неаполя в Милан и на полтора часа - из Неаполя в Турин. Еще один скоростной поезд, следующий из Рима в Милан, опаздывает почти на 50 минут.
В Риме закрыли доступ в несколько вилл, а также на два кладбища. Сообщается о деревьях, упавших на автомобили. Наблюдаются трудности в работе всех трех линий столичного метрополитена.
В городе Бергамо в области Ломбардия эвакуировали детский сад из-за течи в крыше, вызванной проливными дождями.
В области Пьемонт в высокогорных районах пошел снег. На Сардинии прошел крупный град. Из-за непогоды прекратили движение паромы из Неаполя на остров Искья.
Из-за сильного ветра работу в понедельник приостановил археологический парк в Помпеях. Открыть город-музей администрация обещает, как только для этого появятся безопасные условия.
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