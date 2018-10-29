В Азербайджане в 2019г откроется пять центров ASAN Xidmet - Алиев

Общее число центров ASAN Xidmet в Азербайджане будет доведено до 20, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на открытии комплекса «ASAN Hayat» в Шеки.

«В последующие годы, в частности, в следующем году, будет создано, как минимум, еще пять центров (ASAN Xidmet –ИФ-Аз). Таким образом, количество центров ASAN Xidmet в регионах страны достигнет 15, а с учетом действующих в Баку пяти центров, граждан Азербайджана будут обслуживать всего 20 центров», - сказал И.Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что в мировом масштабе ASAN является одной из структур, оказывающих общественные услуги на самом высоком уровне.

Глава государства отметил, что к службе ASAN Xidmet в мире наблюдается проявляется интерес. «Опыт создания подобной службы изучается несколькими странами и по этому поводу с рядом государств подписаны соответствующие договора», - сказал И.Алиев.

Н.Аббасова