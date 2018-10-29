Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 11° 19° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 15°

Транспорт и связь 29.10.2018 20:51

В Стамбуле открыли новый аэропорт, который в будущем должен стать самым большим в мире

В Стамбуле в понедельник состоялась церемония открытия нового аэропорта, сообщает агентство "Анадолу".

Аэропорту присвоено название "Аэропорт Стамбула".

"После открытия первого этапа Аэропорта Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.

В сообщении отмечается, что пока открыт и будет работать не весь аэропорт. Ожидается, что после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире.

Турецкий лидер отметил, что "потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный транспортный центр".

Он также выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта принесет пользу не только Турции, но и всему миру.

Кроме того, Р.Т.Эрдоган сообщил, что после того, как все этапы Аэропорта Стамбула будут полностью открыты, то расположенный в Стамбуле Международный аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для коммерческих рейсов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АЭРОПОРТ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


В Турции применили слезоточивый газ для разгона протестующих на стройке нового аэропорта Стамбула «Турецкие авиалинии» первый международный рейс из нового аэропорта в Стамбуле совершат в Азербайджан В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета, никто не пострадал В стамбульском аэропорту ужесточены меры безопасности после теракта В Стамбуле задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту До 147 человек возросло количество пострадавших при взрыве в аэропорту Стамбула - СМИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]