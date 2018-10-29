В Стамбуле открыли новый аэропорт, который в будущем должен стать самым большим в мире

В Стамбуле в понедельник состоялась церемония открытия нового аэропорта, сообщает агентство "Анадолу".
Аэропорту присвоено название "Аэропорт Стамбула".
"После открытия первого этапа Аэропорта Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия.
В сообщении отмечается, что пока открыт и будет работать не весь аэропорт. Ожидается, что после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире.
Турецкий лидер отметил, что "потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный транспортный центр".
Он также выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта принесет пользу не только Турции, но и всему миру.
Кроме того, Р.Т.Эрдоган сообщил, что после того, как все этапы Аэропорта Стамбула будут полностью открыты, то расположенный в Стамбуле Международный аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для коммерческих рейсов.
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