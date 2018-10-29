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АПК 29.10.2018 21:21

Госинвестиции в создание агропарка в Гахском районе составили 13 млн манатов –Алиев

Объем госсредств, вложенных в создание агропарка в Гахском районе составили 13 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, выступая на церемонии открытия объекта.

«По линии государства в создание Гахского агропарка были вложены инвестиции в размере 13 млн манатов и была создана вся инфраструктура. Кроме того, на создание агропарка по линии государства были предоставлены льготные кредиты в размере 2 млн манатов, и оставшиеся работы выполнены частным сектором», - отметил И.Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

И.Алиев отметил, что в Гахском агропарке создано 100 постоянных и 100 сезоных рабочих мест.

По словам главы государства, до конца 2018 года в Азербайджане планируется открыть 13 агропарков , включая Гахский. "В целом же в Азербайджане планируется создание 45 агропарков общей площадью 192 тыс. гектар, из которых 28 – в сфере растениеводства, 17 – в области животноводства", - сказал И.Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: АГРОПАРК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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