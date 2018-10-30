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Регион 30.10.2018 10:20

Экс-спикер парламента Грузии опасается, что победа Вашадзе на президентских выборах будет способствовать возвращению Саакашвили к власти в стране

Кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" (туда входит партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", ЕНД) Григол Вашадзе в случае своей победы во втором туре президентских выборов вернет грузинское гражданство М.Саакашвили, а это чревато серьезными изменениями в стране, заявила лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

"Посмотрите, что говорит Вашадзе. Он заявляет, что станет президентом и помилует Саакашвили, а тот вернется в Грузию. Это чревато серьезными изменениями в стране", - сказала Н.Бурджанадзе в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

При этом она выразила сожаление, что все ее "наихудшие прогнозы сбылись".

"Я неоднократно повторяла: дело идет к тому, что ЕНД и Михаил Саакашвили будут постепенно возвращаться к власти. Но ни Бидзина Иванишвили (миллиардер, лидер "Грузинской мечты", считается теневым руководителем страны - "Известия"), ни другие, кто решали судьбу Грузии, не верили мне. И вчера (первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября - ИФ) произошло то, что Михаил Саакашвили заочно выиграл президентские выборы. Люди голосовали не за Вашадзе, а за Саакашвили", - подчеркнула лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия".

Отвечая на вопрос издания, сможет ли Г.Вашадзе реально способствовать возвращению М.Саакашвили в страну, ведь Грузия окончательно переходит к парламентской форме правления, в которой полномочия президента значительно урезаны, Н.Бурджанадзе отметила, что "Вашадзе юридически сможет его помиловать".

Кроме того, она выразила уверенность, что Г.Вашадзе все же удастся одержать победу во втором туре президентских выборов.

"Сейчас абсолютно ясно, что Вашадзе выиграет во втором туре. К сожалению, практически во всех основных центральных городах и районах он победил в первом туре. Это катастрофический результат для власти", - заявила "Известиям" Н.Бурджанадзе.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Центральной избирательной комиссии Грузии, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Г.Вашадзе - 37,74%. На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78%. Остальные 22 кандидата набрали менее 4% голосов избирателей.

Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос. Ожидается, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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