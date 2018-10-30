Южная Корея планирует запустить железнодорожное сообщение с КНДР через три-четыре года

Южнокорейская провинция Канвондо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморский край через три-четыре года.
"Если все получится мирно и хорошо как сейчас и денуклеаризация Северной Кореи тоже пойдет хорошо, то мы надеемся, что этот проект получит хорошее разрешение и может быть через три-четыре года получится так, что из Пусана поезд через Владивосток попадет в Сибирь и даже до Европы", - сообщил во вторник вице-губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чон Ман Хо, отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке на 23-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Он добавил, что вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Кореями обсуждался на встрече делегаций Северной и Южной Кореями.
"Надеемся, что в ближайшие несколько лет восстановится все это", - отметил вице-губернатор.
По его словам, также в планах провинции соединить железнодорожным сообщением Китай и Монголию.
"Можно также сделать железнодорожное сообщение до Монголии, Китая и других стран. Мы приблизительно так планируем", - добавил Чон Ман Хо.
Как сообщалось, в понедельник пресс-секретарь администрации южнокорейской провинции Канвондо Пак Чон Ван заявил о намерениях Южной Кореи восстановить железнодорожное сообщение с КНДР. Работы страна планирует начать в 2018 году.
Планируется, что линия свяжет провинции Канвондо, северокорейский город Вонсан и Приморский край, что даст возможность по Транссибирской магистрали достичь европейской части России.
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