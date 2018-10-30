США ввели запрет на работу с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua

Американские власти впервые ввели ограничения против зарубежной компании, которая обвиняется в США в краже интеллектуальной собственности.
Министерство торговли США запретило в понедельник всем американским компаниям вести бизнес с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, которого американская Micron Technology обвинила в краже технологических секретов.
Министерство, говорится в пресс-релизе ведомства, считает, что китайская компания ведет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности США.
Fujian Jinhua - новый производитель микрочипов, финансируемый государством в рамках программы по созданию собственной полупроводниковой промышленности. По оценке The Wall Street Journal, запрет Минторга нанесет значительный ущерб компании, которая во многом полагается на американские технологии.
Micron судится с Jinhua в США, обвиняя его в краже своих секретов. В свою очередь китайский суд наложил временный запрет на продажи в КНР чипов Micron Technology, , включая чипы памяти DRAM и NAND. В 2017 фингоду продажи в Китае обеспечил свыше 50% выручки Micron.
Ранее в этом году США вводили меры также против китайской телекоммуникационной фирмы ZTE Corp., обвиняя ее в нарушении санкций против КНДР и Ирана.
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