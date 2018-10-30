Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 11:03

США ввели запрет на работу с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua

Американские власти впервые ввели ограничения против зарубежной компании, которая обвиняется в США в краже интеллектуальной собственности.

Министерство торговли США запретило в понедельник всем американским компаниям вести бизнес с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, которого американская Micron Technology обвинила в краже технологических секретов.

Министерство, говорится в пресс-релизе ведомства, считает, что китайская компания ведет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности США.

Fujian Jinhua - новый производитель микрочипов, финансируемый государством в рамках программы по созданию собственной полупроводниковой промышленности. По оценке The Wall Street Journal, запрет Минторга нанесет значительный ущерб компании, которая во многом полагается на американские технологии.

Micron судится с Jinhua в США, обвиняя его в краже своих секретов. В свою очередь китайский суд наложил временный запрет на продажи в КНР чипов Micron Technology, , включая чипы памяти DRAM и NAND. В 2017 фингоду продажи в Китае обеспечил свыше 50% выручки Micron.

Ранее в этом году США вводили меры также против китайской телекоммуникационной фирмы ZTE Corp., обвиняя ее в нарушении санкций против КНДР и Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ЧИПЫ


Похожие новости


Трамп уверен в победе США в торговой войне с Китаем Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров Трамп не отказался от личного телефона, несмотря на предупреждения о прослушке со стороны РФ и КНР - газета Трамп: ДРСМД должен распространяться и на Китай Китай заявил о продолжении контактов с США на фоне сообщений о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина Директор ФБР обвинил Китай в шпионаже за кукурузой и турбинами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]