Казахстан разместит евробонды в первой половине ноября - глава Минфина

Казахстан планирует размещение еврооблигаций в первой половине ноября, сообщил министр финансов Алихан Смаилов журналистам в Астане во вторник.
"Процесс road show идет нормально. Размещение необходимо для того, чтобы привлечь финансирование для (покрытия - ИФ) дефицита бюджета", - сказал он.
По его данным, road show стартовало 29 октября. "Дней 10 (road show - ИФ) будет проходить, и в первой половине ноября мы планируем привлечься", - уточнил А.Смаилов.
Источник в банковских кругах ранее сообщил "Интерфаксу", что Казахстан 29 ноября начнет road show, по итогам которого может разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в евро.
Организаторами назначены Citi и Societe Generale, лид-менеджером в Казахстане - BCC Invest.
Moody`s в пятницу присвоило планируемому выпуску еврооблигаций рейтинг "Baa3".
Ранее Казахстан размещал евробонды только в долларах.
В последний раз республика размещала бумаги на внешнем рынке в 2015 году. Тогда страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б.п.
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