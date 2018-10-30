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СНГ 30.10.2018 11:19

Казахстан разместит евробонды в первой половине ноября - глава Минфина

Казахстан планирует размещение еврооблигаций в первой половине ноября, сообщил министр финансов Алихан Смаилов журналистам в Астане во вторник.

"Процесс road show идет нормально. Размещение необходимо для того, чтобы привлечь финансирование для (покрытия - ИФ) дефицита бюджета", - сказал он.

По его данным, road show стартовало 29 октября. "Дней 10 (road show - ИФ) будет проходить, и в первой половине ноября мы планируем привлечься", - уточнил А.Смаилов.

Источник в банковских кругах ранее сообщил "Интерфаксу", что Казахстан 29 ноября начнет road show, по итогам которого может разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в евро.

Организаторами назначены Citi и Societe Generale, лид-менеджером в Казахстане - BCC Invest.

Moody`s в пятницу присвоило планируемому выпуску еврооблигаций рейтинг "Baa3".

Ранее Казахстан размещал евробонды только в долларах.

В последний раз республика размещала бумаги на внешнем рынке в 2015 году. Тогда страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б.п.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНФИН, ЕВРООБЛИГАЦИИ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]