Налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана на 1 июля 2018 года составляют 1 млрд 118,129 млн манатов и за I-ое полугодие увеличились на 5,1%.
Согласно бюджетным материалам, по состоянию на 1 июля 2018 года в структуре налоговых задолженностей на основной долг приходится 845 млн 46,2 тыс. манатов (рост в январе-июне 2018 года на 0,2%).
На 1 июля текущего года долги по финансовым санкциям составляют 141 млн 915,5 тыс. манатов (спад на 2,7%), по пеня – 131 млн 167,3 тыс. манатов (рост на 77,3%).
Рост в первом полугодии 2018 года налоговых долгов произошел, в основном, за счет государственных и частных налогоплательщиков. В частности, yfkjujdst долги государственных компаний увеличились до 166 млн 244,8 тыс. манатов, частных – до 717 млн 124,5 тыс. манатов.
Долги компаний, действующих в нефтяном секторе, составляют 3,1%, в ненефтяном – 96,9% всех налоговых задолженностей.
На 1 июля 2018 года объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, оценивается в 2 млрд 446,192 млн манатов (спад в первом полугодии на 3,9%), что в 2,2 раза превышает размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.
В целом, 54,8% средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, приходится на частный сектор, 19,9% - на государственные компании, 17,2% - иностранные, 8,1% - прочих налогоплательщиков. При этом 6,2% излишне перечисленных средств приходится на компании, действующих в нефтяном секторе.
А.Азизов
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