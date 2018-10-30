Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут в среду мониторинг на линии соприкосновения Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 31 октября проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг пройдет в направлении Агдамского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадий Петрика, а также сопредседатели Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и его личный помощник Квeнтин де Ранкорт, а также Эндрю Шофер и его личный помощник Дэвид Бернштейн.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде