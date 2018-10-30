Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 11:32

Трамп, возможно, даст ответы на некоторые вопросы в рамках расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп не исключил, что, возможно, ответит на некоторые вопросы в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому "российскому вмешательству" в американские президентские выборы в 2016 году.

"Я считаю смешным, что я должен что-то делать, потому что мы не делали ничего. Но, возможно, мы что-то и сделаем - мы ответим на некоторые вопросы", - сказал он в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс", не вдаваясь в какие-либо подробности.

Ранее советник Д.Трампа Руди Джулиани в эфире телеканала "Блумберг" сообщил, что президент США склонен отвечать на вопросы о тайных связях с Россией в 2016 году. При этом он отказывается отвечать на какие-либо вопросы, связанные с тем, что он, возможно, чинил препятствия расследованию Р.Мюлера.

Он также сообщил, что личная встреча с Р.Мюллером не рассматривается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЮЛЛЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 40% - опрос Трамп во вторник посетит Питтсбург, где в результате стрельбы погибли 11 человек - Белый дом Алиев соболезнует Трампу в связи с вооруженным нападением на синагогу в Питтсбурге Трамп после инцидента в Питтсбурге призвал ужесточить закон о смертной казни Трамп назвал ложной и скучной статью о прослушке его телефона Китаем и Россией Ближний Восток вызвал отвращение у Трампа, особенно после убийства саудовского журналиста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]