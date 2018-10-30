Трамп, возможно, даст ответы на некоторые вопросы в рамках расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп не исключил, что, возможно, ответит на некоторые вопросы в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому "российскому вмешательству" в американские президентские выборы в 2016 году.

"Я считаю смешным, что я должен что-то делать, потому что мы не делали ничего. Но, возможно, мы что-то и сделаем - мы ответим на некоторые вопросы", - сказал он в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс", не вдаваясь в какие-либо подробности.

Ранее советник Д.Трампа Руди Джулиани в эфире телеканала "Блумберг" сообщил, что президент США склонен отвечать на вопросы о тайных связях с Россией в 2016 году. При этом он отказывается отвечать на какие-либо вопросы, связанные с тем, что он, возможно, чинил препятствия расследованию Р.Мюлера.

Он также сообщил, что личная встреча с Р.Мюллером не рассматривается.