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Бизнес и законодательство 30.10.2018 10:41

Правительство Азербайджана планирует в 2019г увеличить акцизы на импорт табачных изделий

Правительство Азербайджана, вероятнее всего, в 2019 году увеличит ставки акцизов на импорт в республику табачных изделий.

Согласно бюджетным материалам на 2019 год, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», поступления в госбюджет по акцизам на импортируемые табачные изделия предусмотрены в размере 248,658 млн манатов против 90 млн манатов на 2018 год, т.е. рост поступлений прогнозируется в 2,7 раза.

В январе-августе текущего года поступления по акцизам на импорт в Азербайджан табачных изделий составили 70 млн 651 тыс. манатов, что в 2,8 раза больше показателя 8 месяцев прошлого года.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с января 2018 года решением правительства

повышены ставки акцизов на импорт табачных изделий. В частности, акцизы на импорт сигар установлены в 20 манат за 1 тыс. штук (ранее 10 манат), сигарет – 12 манат за 1 тыс. штук (ранее - 4 манат).

А.Азизов

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Тэги: ТАБАК, АКЦИЗЫ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]