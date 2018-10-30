Правительство Азербайджана планирует в 2019г увеличить акцизы на импорт табачных изделий

Правительство Азербайджана, вероятнее всего, в 2019 году увеличит ставки акцизов на импорт в республику табачных изделий.
Согласно бюджетным материалам на 2019 год, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», поступления в госбюджет по акцизам на импортируемые табачные изделия предусмотрены в размере 248,658 млн манатов против 90 млн манатов на 2018 год, т.е. рост поступлений прогнозируется в 2,7 раза.
В январе-августе текущего года поступления по акцизам на импорт в Азербайджан табачных изделий составили 70 млн 651 тыс. манатов, что в 2,8 раза больше показателя 8 месяцев прошлого года.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с января 2018 года решением правительства
повышены ставки акцизов на импорт табачных изделий. В частности, акцизы на импорт сигар установлены в 20 манат за 1 тыс. штук (ранее 10 манат), сигарет – 12 манат за 1 тыс. штук (ранее - 4 манат).
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»