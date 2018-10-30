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Дальнее зарубежье 30.10.2018 10:45

Трамп заявил, что до него лидеры США больше заботились об остальном мире, чем о собственной стране

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" подверг критике прежние американские администрации, которые, по мнению президента, уделяли больше времени международному сообществу, чем США.

"Я тот, кто хочет позаботиться о нашей стране, потому что много-много лет наши лидеры - это вы знаете лучше, чем кто-либо - больше беспокоились о мире, чем о Соединенных Штатах. Они оставили нам бардак, касается ли это войн, экономики, долга, всего того, что они сделали, включая назначение неправильных судей в Верховный суд; а мы назначали туда двух по-настоящему отличных", - сказал он.

Он уточнил, что "я (Д.Трамп - ИФ) не глобалист, и хотя я хочу позаботиться о земном шаре, вначале я должен позаботиться о нашей стране".

Президент пояснил, что в частности, ему нужно обеспечить безопасность границы США.

Комментируя свои более ранние высказывания на тему, что он, Д.Трамп, "националист", президент подчеркнул, что эта "концепция национализма" не имеет никакого отношения к белому национализму, а является олицетворением патриотизма и противопоставляется глобализму.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЦИОНАЛИЗМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]