Трамп заявил, что до него лидеры США больше заботились об остальном мире, чем о собственной стране

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" подверг критике прежние американские администрации, которые, по мнению президента, уделяли больше времени международному сообществу, чем США.
"Я тот, кто хочет позаботиться о нашей стране, потому что много-много лет наши лидеры - это вы знаете лучше, чем кто-либо - больше беспокоились о мире, чем о Соединенных Штатах. Они оставили нам бардак, касается ли это войн, экономики, долга, всего того, что они сделали, включая назначение неправильных судей в Верховный суд; а мы назначали туда двух по-настоящему отличных", - сказал он.
Он уточнил, что "я (Д.Трамп - ИФ) не глобалист, и хотя я хочу позаботиться о земном шаре, вначале я должен позаботиться о нашей стране".
Президент пояснил, что в частности, ему нужно обеспечить безопасность границы США.
Комментируя свои более ранние высказывания на тему, что он, Д.Трамп, "националист", президент подчеркнул, что эта "концепция национализма" не имеет никакого отношения к белому национализму, а является олицетворением патриотизма и противопоставляется глобализму.
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