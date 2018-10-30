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Дальнее зарубежье 30.10.2018 11:46

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 40% - опрос

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США за минувшую неделю опустился на 4%, следует из данных опроса, опубликованных исследовательской компанией "Гэллап".

По состоянию на 28 октября, число противников деятельности Д.Трампа среди опрошенных американцев выросло до 54%, а число сторонников снизилось до 40 %.

В то же время, согласно рейтингу одобрения деятельности президента от 21 октября, Д.Трампа поддерживали Д.Трампа 44% опрошенных американцев против 50%.

Самый высокий рейтинг одобрения в еженедельных опросах "Гэллап" президент США получил в середине июня. Тогда 45% американцев высказались в поддержку деятельности Д.Трампа.

Исследовательская компания "Гэллап" с января 2018 года начала предоставлять еженедельную оценку деятельности президента США. Ранее подобный рейтинг публиковался ежедневно. Еженедельные результаты основаны на телефонных опросах примерно 1,5 тыс. взрослых граждан страны.

Как заявил газете "Хилл" консервативный аналитик Генри Олсен, падение рейтинга одобрения президента США не связано с негативным освещением его деятельности в новостях.

"Для танго обычно необходимо двое, и я думаю, у вас есть президент, который ведет дело с необычайно провокационной и отталкивающей риторикой на протяжении трех лет на глазах у общественности"", - сказал Г.Олсен, старший научный сотрудник исследовательской группы Фонда демократии.

"Но я никогда не видел СМИ, которые бы были столь открыто оппозиционны, раздражены и не связаны четкими стандартами журналистики, как я вижу сегодня. И это одна из причин, почему рейтинги Д.Трампа падают", - считает он.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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