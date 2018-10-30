Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Регион 30.10.2018 12:04

ЦИК Грузии до 17 ноября рассмотрит около 500 жалоб на нарушения в ходе президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии получила около 500 жалоб от наблюдателей в ходе президентских выборов в стране 28 октября, их рассмотрение в окружных избиркомах продлится до 17 ноября, сообщили "Интерфаксу" во вторник в ЦИК.

"После завершения рассмотрения жалоб будет назначена дата проведения второго тура выборов президента, которые состоятся не позже 2 декабря", - сказала представитель ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Со своей стороны предвыборный штаб кандидата от оппозиции Григола Вашадзе потребовал от ЦИК Грузии пересчета голосов.

В штабе заявляют, что по данным неправительственных организаций, которые вели параллельный подсчет голосов, в первом туре победил Г.Вашадзе, набрав 39% голосов, а его соперница, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 37% голосов.

"Пусть не думают в ЦИК, что различными манипуляциямми они оставят тот результат, по которому победу в первом туре выборов одержала Саломе Зурабишвили", - заявил журналистам руководитель предвыборного штаба Г.Вашадзе его однофамилец Георгий Вашадзе.

По данным ЦИК Грузии, на выборах президента страны 28 октября лидером стала С.Зурабишвили, набравшая - 38,6%, а на второе место вышел Г.Вашадзе, набравший 37,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЦИК, ЖАЛОБЫ


Похожие новости


В ЕС призывают Грузию устранить недостатки, выявленные в ходе выборов наблюдателями ОБСЕ Экс-спикер парламента Грузии опасается, что победа Вашадзе на президентских выборах будет способствовать возвращению Саакашвили к власти в стране Премьер Грузии считает, что президентские выборы прошли в свободной и демократической атмосфере Генсек партии "Грузинская мечта" Каладзе верит в победу Зурабишвили во втором туре выборов президента Грузии Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили не торопится праздновать победу Экс-премьер Грузии Квирикашвили не собирается возвращаться в политику

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]