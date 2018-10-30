ЦИК Грузии до 17 ноября рассмотрит около 500 жалоб на нарушения в ходе президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии получила около 500 жалоб от наблюдателей в ходе президентских выборов в стране 28 октября, их рассмотрение в окружных избиркомах продлится до 17 ноября, сообщили "Интерфаксу" во вторник в ЦИК.

"После завершения рассмотрения жалоб будет назначена дата проведения второго тура выборов президента, которые состоятся не позже 2 декабря", - сказала представитель ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Со своей стороны предвыборный штаб кандидата от оппозиции Григола Вашадзе потребовал от ЦИК Грузии пересчета голосов.

В штабе заявляют, что по данным неправительственных организаций, которые вели параллельный подсчет голосов, в первом туре победил Г.Вашадзе, набрав 39% голосов, а его соперница, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 37% голосов.

"Пусть не думают в ЦИК, что различными манипуляциямми они оставят тот результат, по которому победу в первом туре выборов одержала Саломе Зурабишвили", - заявил журналистам руководитель предвыборного штаба Г.Вашадзе его однофамилец Георгий Вашадзе.

По данным ЦИК Грузии, на выборах президента страны 28 октября лидером стала С.Зурабишвили, набравшая - 38,6%, а на второе место вышел Г.Вашадзе, набравший 37,7%.