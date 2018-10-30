Трамп уверен в победе США в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" заявил, что Вашингтон одержит победу в торговых спорах с Китаем, что приведет в конечном счете к заключению выгодной для США сделки.

"Китай наносил очень большой урон нашей стране в экономике. И вы увидите, кто победит в этом споре. Это случится, мы победим. Я бы заключил сделку прямо сейчас, но, по-моему, они не готовы", - сказал американский президент.

"Я уверен, что мы сможем заключить отличную сделку с Китаем, и она обязана быть отличной, потому что они осушали экономику нашей страны. Мы помогли восстановить Китай, а они нажили на нас $500 млрд", - подчеркнул Д.Трамп.

С 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.