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Дальнее зарубежье 30.10.2018 11:03

Трамп уверен в победе США в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" заявил, что Вашингтон одержит победу в торговых спорах с Китаем, что приведет в конечном счете к заключению выгодной для США сделки.

"Китай наносил очень большой урон нашей стране в экономике. И вы увидите, кто победит в этом споре. Это случится, мы победим. Я бы заключил сделку прямо сейчас, но, по-моему, они не готовы", - сказал американский президент.

"Я уверен, что мы сможем заключить отличную сделку с Китаем, и она обязана быть отличной, потому что они осушали экономику нашей страны. Мы помогли восстановить Китай, а они нажили на нас $500 млрд", - подчеркнул Д.Трамп.

С 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]