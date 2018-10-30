Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Регион 30.10.2018 12:14

Французский посол рассчитывает, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет по европейским стандартам

Посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье заявил, что французские наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на президентских выборах в Грузии 28 октября.

"Надеюсь, что во втором туре выборов дебаты между двумя кандидатами пройдут по европейским стандартам. Французские наблюдатели в первом туре выборов не зафиксировали существенных нарушений. Выборы были демократичными", - сказал П.Менье журналистам во вторник.

ЦИК Грузии сообщил, что окружные избиркомы до 17 ноября проведут проверку около 500 жалоб, поступивших от наблюдателей на выборах, прошедших в минувшее воскресенье.

Предвыборный штаб оппозиционного кандидата Григола Вашадзе требует полного пересчета голосов.

В штабе заявляют, что по данным неправительственных организаций, которые вели параллельный подсчет голосов, в первом туре победил Г.Вашадзе, набрав 39% голосов, а его соперница, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 37% голосов.

По данным ЦИК Грузии, на выборах президента страны 28 октября лидером стала С.Зурабишвили, набравшая - 38,6%, а на второе место вышел Г.Вашадзе, набравший 37,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


В ЕС призывают Грузию устранить недостатки, выявленные в ходе выборов наблюдателями ОБСЕ ЦИК Грузии до 17 ноября рассмотрит около 500 жалоб на нарушения в ходе президентских выборов Экс-спикер парламента Грузии опасается, что победа Вашадзе на президентских выборах будет способствовать возвращению Саакашвили к власти в стране Премьер Грузии считает, что президентские выборы прошли в свободной и демократической атмосфере Генсек партии "Грузинская мечта" Каладзе верит в победу Зурабишвили во втором туре выборов президента Грузии Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили не торопится праздновать победу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]