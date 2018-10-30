Французский посол рассчитывает, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет по европейским стандартам

Посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье заявил, что французские наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на президентских выборах в Грузии 28 октября.

"Надеюсь, что во втором туре выборов дебаты между двумя кандидатами пройдут по европейским стандартам. Французские наблюдатели в первом туре выборов не зафиксировали существенных нарушений. Выборы были демократичными", - сказал П.Менье журналистам во вторник.

ЦИК Грузии сообщил, что окружные избиркомы до 17 ноября проведут проверку около 500 жалоб, поступивших от наблюдателей на выборах, прошедших в минувшее воскресенье.

Предвыборный штаб оппозиционного кандидата Григола Вашадзе требует полного пересчета голосов.

В штабе заявляют, что по данным неправительственных организаций, которые вели параллельный подсчет голосов, в первом туре победил Г.Вашадзе, набрав 39% голосов, а его соперница, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 37% голосов.

По данным ЦИК Грузии, на выборах президента страны 28 октября лидером стала С.Зурабишвили, набравшая - 38,6%, а на второе место вышел Г.Вашадзе, набравший 37,7%.