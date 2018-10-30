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Дальнее зарубежье 30.10.2018 12:35

Израиль благодарен США за перенос посольства в Иерусалим - Трамп

Президент США Дональд заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил его усилия по перемещению американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я только что получил благодарность от премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху за то, что я принял решение перенести американское посольство (из Тель-Авива - ИФ) в Иерусалим, сделав Иерусалим израильской столицей. Я сделал это, но сколько американских президентов говорили, что сделают этот шаг, но в итоге никогда его не совершили?" - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Говоря о субботней стрельбе в синагоге Питтсбурга, Д.Трамп заявил, что рассматривает нападение как проявление антисемитизма, а также напомнил, что его дочь Иванка и ее супруг, советник президента США Джаред Кушнер, исповедуют иудаизм.

В субботу 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]