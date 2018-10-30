Израиль благодарен США за перенос посольства в Иерусалим - Трамп

Президент США Дональд заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил его усилия по перемещению американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я только что получил благодарность от премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху за то, что я принял решение перенести американское посольство (из Тель-Авива - ИФ) в Иерусалим, сделав Иерусалим израильской столицей. Я сделал это, но сколько американских президентов говорили, что сделают этот шаг, но в итоге никогда его не совершили?" - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Говоря о субботней стрельбе в синагоге Питтсбурга, Д.Трамп заявил, что рассматривает нападение как проявление антисемитизма, а также напомнил, что его дочь Иванка и ее супруг, советник президента США Джаред Кушнер, исповедуют иудаизм.

В субботу 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.