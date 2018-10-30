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Регион 30.10.2018 11:18

Кандидатура Пашиняна выдвинута в парламенте Армении на пост главы правительства

Парламентские фракция "Елк" и "Царукян", а также ряд депутатов покинувших фракцию Республиканской партии, во вторник выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, документы о выдвижении кандидатуры Н.Пашиняна представлены в секретариат парламента.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении состоятся 1 ноября.

16 октября Н.Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

Первый тур голосования по выборам премьера состоялся 24 октября. Единственным кандидатом был Н.Пашинян. Тогда депутаты парламента Армении не избрали Н.Пашиняна в должности премьер-министра.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее, чем через 30 и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПАШИНЯН, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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