В Берлине открывается российская выставка о милосердии в годы Первой мировой

Выставка "Милосердие в годы Первой мировой войны" открывается во вторник к 100-летию ее окончания в Российском доме науки и культуры в Берлине.

Организаторы напоминают, что Первая мировая война, военный конфликт, не имевший на тот момент равных себе в истории, продолжалась более четырех лет, в ней участвовали 38 государств, в которых тогда проживало 70% населения всего мира. Общие потери всех воевавших стран составили, по разным оценкам, от 8 до 10 млн. человек убитыми и умершими от ран (не считая гражданских лиц).

"Это трагическое время сопровождалось исключительной по своим масштабам благотворительной помощью пострадавшим от войны", - рассказали "Интерфаксу" в российском Фонде Григория Богослова, выступившем одним из устроителей выставки.

Основу экспозиции составят архивные фотографии и документы 1914-1918 годов, посвящённые милосердию в годы Первой мировой войны.

Выставка будет работать до 14 ноября.

Среди других организаторов - посольство России в Германии, Евангелическая церковь в Германии, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Союз филокартистов России и др.