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СНГ 30.10.2018 12:43

В Берлине открывается российская выставка о милосердии в годы Первой мировой

Выставка "Милосердие в годы Первой мировой войны" открывается во вторник к 100-летию ее окончания в Российском доме науки и культуры в Берлине.

Организаторы напоминают, что Первая мировая война, военный конфликт, не имевший на тот момент равных себе в истории, продолжалась более четырех лет, в ней участвовали 38 государств, в которых тогда проживало 70% населения всего мира. Общие потери всех воевавших стран составили, по разным оценкам, от 8 до 10 млн. человек убитыми и умершими от ран (не считая гражданских лиц).

"Это трагическое время сопровождалось исключительной по своим масштабам благотворительной помощью пострадавшим от войны", - рассказали "Интерфаксу" в российском Фонде Григория Богослова, выступившем одним из устроителей выставки.

Основу экспозиции составят архивные фотографии и документы 1914-1918 годов, посвящённые милосердию в годы Первой мировой войны.

Выставка будет работать до 14 ноября.

Среди других организаторов - посольство России в Германии, Евангелическая церковь в Германии, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Союз филокартистов России и др.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ВОЙНА, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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