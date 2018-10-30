В Берлине открывается российская выставка о милосердии в годы Первой мировой

Выставка "Милосердие в годы Первой мировой войны" открывается во вторник к 100-летию ее окончания в Российском доме науки и культуры в Берлине.
Организаторы напоминают, что Первая мировая война, военный конфликт, не имевший на тот момент равных себе в истории, продолжалась более четырех лет, в ней участвовали 38 государств, в которых тогда проживало 70% населения всего мира. Общие потери всех воевавших стран составили, по разным оценкам, от 8 до 10 млн. человек убитыми и умершими от ран (не считая гражданских лиц).
"Это трагическое время сопровождалось исключительной по своим масштабам благотворительной помощью пострадавшим от войны", - рассказали "Интерфаксу" в российском Фонде Григория Богослова, выступившем одним из устроителей выставки.
Основу экспозиции составят архивные фотографии и документы 1914-1918 годов, посвящённые милосердию в годы Первой мировой войны.
Выставка будет работать до 14 ноября.
Среди других организаторов - посольство России в Германии, Евангелическая церковь в Германии, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Союз филокартистов России и др.
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