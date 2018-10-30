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Финансы 30.10.2018 11:34

ЕБРР весной 2019г подготовит новую стратегию по операциям в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует весной 2019 года завершить подготовку новой стратегии по операциям в Азербайджане, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава бакинского представительства ЕБРР Иванна Дуарте.

«Новая стратегия по Азербайджану будет готова к апрелю-маю 2019 года», - сказала И.Дуарте.

По ее словам, в настоящее время идет работа над подготовкой документа и согласования с целью определения приоритетов.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.

По данным на 31 августа 2018 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 50 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 25% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕБРР, СТРАТЕГИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]