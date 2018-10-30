Инфляция в Азербайджане в 2018г составит 3-4% - глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3-4%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.

"За 9 месяцев 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане сформировалась на уровне ниже коридора, на который нацеливался ЦБА (6-8% - ИФ). На фоне снижения как внешних, так и внутренних факторов риска инфляции Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 3-4%", - сказал Э.Рустамов.

Как сообщалось ранее, среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября составила 2,6%.

Правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%.

Н.Аббасова