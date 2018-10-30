Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Макроэкономика 30.10.2018 11:37

Инфляция в Азербайджане в 2018г составит 3-4% - глава Центробанка

Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3-4%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.

"За 9 месяцев 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане сформировалась на уровне ниже коридора, на который нацеливался ЦБА (6-8% - ИФ). На фоне снижения как внешних, так и внутренних факторов риска инфляции Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 3-4%", - сказал Э.Рустамов.

Как сообщалось ранее, среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября составила 2,6%.

Правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ЦБА, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Повышение цен на проезд в транспорте в Азербайджане окажет минимальное влияние на уровень инфляции - Рустамов ЦБА осенью пересмотрит прогноз инфляции на 2018 год - глава Центробанка Центробанк Азербайджана намерен в 2018 году удержать инфляцию на уровне 6-8% -глава ЦБА ЦБ Азербайджана будет стараться удержать в 2018г инфляцию на уровне 6-8% Центробанк Азербайджана планирует в тесной координации с правительством добиться снижения в 2018г инфляции до 6% - глава ЦБ ЦБ Азербайджана подчеркивает сохранение инфляционных рисков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]