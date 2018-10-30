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Макроэкономика 30.10.2018 11:50

Доходы Центробанка Азербайджана от управления валютными резервами с начала 2018г составили $75 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 октября 2018 года составляют $5 млрд 537 млн, сообщил председатель правления банка Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, с начала 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,8%.

«На 29 октября 2018 года валютные резервы ЦБА оцениваются в $5 млрд 537 млн и с начала года они увеличились на $203 млн», - сказал Э.Рустамов.

По его словам, ЦБА осторожно подходит к использованию валютных резервов, не использует их на поддержание курса маната.

«В текущем году наши доходы от управления валютными резервами составили $75 млн», - добавил Э.Рустамов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]