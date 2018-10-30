Доходы Центробанка Азербайджана от управления валютными резервами с начала 2018г составили $75 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 октября 2018 года составляют $5 млрд 537 млн, сообщил председатель правления банка Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.
На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, с начала 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,8%.
«На 29 октября 2018 года валютные резервы ЦБА оцениваются в $5 млрд 537 млн и с начала года они увеличились на $203 млн», - сказал Э.Рустамов.
По его словам, ЦБА осторожно подходит к использованию валютных резервов, не использует их на поддержание курса маната.
«В текущем году наши доходы от управления валютными резервами составили $75 млн», - добавил Э.Рустамов.
Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.
Н.Аббасова
Главы МИД Азербайджана и Ирана отмечают важность соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела стран
Президент Алиев поздравил коллег из Бразилии и Эфиопии с победой на выборах
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество
В Азербайджане в 2019г откроется пять центров ASAN Xidmet - Алиев
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
В ЕС призывают Грузию устранить недостатки, выявленные в ходе выборов наблюдателями ОБСЕ
Значительная часть центров по вербовке в террористические и неонацистские организации находится в Европе - Антитеррористический центр СНГ
Спикер парламента Армении заявляет, что внешнеполитический вектор страны не изменится с результатами возможных досрочных выборов
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Азербайджан: актуальность экономического образования сегодня
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»