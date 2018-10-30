Азербайджан подготовит законодательную базу для привлечения инвесторов в сферу возобновляемой энергии - Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана планирует в течение шести месяцев подготовить законопроект «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии», сообщил замминистра энергетики Самир Велиев

«В течение предстоящих 6 месяцев в Азербайджане планируется подготовить такой законопроект. Для привлечения инвесторов необходимо создание юридической базы», - сказал С.Велиев журналистам во вторник.

По его словам, консультантом Минэнерго при подготовке такого закона является норвежско-германская компания «DNV-GL».

С.Велиев подчеркнул, что в среднесрочный период в Азербайджане планируется построить 420 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. «Основной упор мы хотим сделать на солнечную энергию, энергию ветра и биостанции», - добавил замминистра.

DNV GL является международным сертификационным и классификационным обществом, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Создано в 2013 году в результате слияния двух организаций - Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.

Б.Рустамбеков