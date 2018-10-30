Азербайджан подготовит законодательную базу для привлечения инвесторов в сферу возобновляемой энергии - Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана планирует в течение шести месяцев подготовить законопроект «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии», сообщил замминистра энергетики Самир Велиев
«В течение предстоящих 6 месяцев в Азербайджане планируется подготовить такой законопроект. Для привлечения инвесторов необходимо создание юридической базы», - сказал С.Велиев журналистам во вторник.
По его словам, консультантом Минэнерго при подготовке такого закона является норвежско-германская компания «DNV-GL».
С.Велиев подчеркнул, что в среднесрочный период в Азербайджане планируется построить 420 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. «Основной упор мы хотим сделать на солнечную энергию, энергию ветра и биостанции», - добавил замминистра.
DNV GL является международным сертификационным и классификационным обществом, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Создано в 2013 году в результате слияния двух организаций - Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.
Б.Рустамбеков
Главы МИД Азербайджана и Ирана отмечают важность соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела стран
Президент Алиев поздравил коллег из Бразилии и Эфиопии с победой на выборах
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество
В Азербайджане в 2019г откроется пять центров ASAN Xidmet - Алиев
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
В ЕС призывают Грузию устранить недостатки, выявленные в ходе выборов наблюдателями ОБСЕ
Значительная часть центров по вербовке в террористические и неонацистские организации находится в Европе - Антитеррористический центр СНГ
Спикер парламента Армении заявляет, что внешнеполитический вектор страны не изменится с результатами возможных досрочных выборов
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Азербайджан: актуальность экономического образования сегодня
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»