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ТЭК 30.10.2018 12:04

Азербайджан подготовит законодательную базу для привлечения инвесторов в сферу возобновляемой энергии - Минэнерго

Министерство энергетики Азербайджана планирует в течение шести месяцев подготовить законопроект «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии», сообщил замминистра энергетики Самир Велиев

«В течение предстоящих 6 месяцев в Азербайджане планируется подготовить такой законопроект. Для привлечения инвесторов необходимо создание юридической базы», - сказал С.Велиев журналистам во вторник.

По его словам, консультантом Минэнерго при подготовке такого закона является норвежско-германская компания «DNV-GL».

С.Велиев подчеркнул, что в среднесрочный период в Азербайджане планируется построить 420 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. «Основной упор мы хотим сделать на солнечную энергию, энергию ветра и биостанции», - добавил замминистра.

DNV GL является международным сертификационным и классификационным обществом, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Создано в 2013 году в результате слияния двух организаций - Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]