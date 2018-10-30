Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Внешняя политика 30.10.2018 12:08

Президент Азербайджана принял вице-премьера Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Мемметхана Чакыева, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРКМЕНИСТАН, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Президент Туркменистана совершил квалификационный заезд на открытии ралли "Амуль-Хазар 2018" в Каракумах Президент Киргизии на следующей неделе посетит Ашхабад, где встретится с туркменским коллегой, примет участие в саммите по спасению Арала Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения, лидеры подтвердили стремление расширять сотрудничество Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в силовых ведомствах страны Лидер Туркменистана заявил о готовности предоставить площадку для общенационального афганского диалога под эгидой ООН Предстоящий визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан - это историческое событие, заявляют в МИД Туркменистана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]