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Внешняя политика 30.10.2018 12:19

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили во вторник в Стамбуле развитие двусторонних отношений, сообщает МИД Ирана.

«На встрече в Стамбуле главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках исламского мира, а также региональные вопросы», - говорится в сообщении.

Во вторник в Стамбуле состоится 6-я по счету встреча в трехстороннем формате глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]