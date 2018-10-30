Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили во вторник в Стамбуле развитие двусторонних отношений, сообщает МИД Ирана.

«На встрече в Стамбуле главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках исламского мира, а также региональные вопросы», - говорится в сообщении.

Во вторник в Стамбуле состоится 6-я по счету встреча в трехстороннем формате глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

Р.Бабаев